Ludwigshafen – HWG LU: Brückenschlag zwischen Forschungszentren in Ludwigshafen am Rhein und Frankfurt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Brückenschlag zwischen Forschungszentren in Ludwigshafen am Rhein und Frankfurt am Main

Holger Roßberg, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Forschung und Kooperation (ZFK) der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) ist seit November 2020 assoziiertes Mitglied des Forschungszentrums FUTURE AGING an der Frankfurt University of Applied Sciences. Dort steht die Entwicklung und Erprobung von assistiven Technologien, Robotik und technikgestützter Dienstleistungen für ein selbständiges Leben, Wohnen und Arbeiten auch unter Berücksichtigung ethischer Fragen und rechtlicher Herausforderungen im Vordergrund.

Für die Forschenden an der HWG LU eröffnet die Kooperation eine bessere Vernetzung und Anbindung von hochschuleigenen Forschungstätigkeiten in diesem Bereich. Darüber hinaus ist die Kooperation ein erster Schritt hin zu gelebter praxisnaher Interdisziplinarität zwischen diesen beiden Hochschulen. „Mit der nun in Person von Holger Roßberg gestarteten Zusammenarbeit hoffen wir, ein zartes Pflänzchen für künftige Ansatzpunkte einer gemeinsamen, sich gegenseitig befruchtenden Forschungstätigkeit zwischen Frankfurt und Ludwigshafen gesetzt zu haben“, freut sich ZFK-Leiter Prof. Dr. Marcus Sidki.

Quelle: Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

