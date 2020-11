Ludwigshafen – Gürsoy begrüßt Aufnahme des Carl-Wurster-Platzes in das Stadterneuerungsgebiet Mitte/Innenstadt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Osman Gürsoy, SPD-Ortsvorsteherkandidat und stellvertretender Ortsvorsteher für die Nördliche Innenstadt, begrüßt es, den Carl-Wurster-Platz mit in das Stadterneuerungsgebiet Mitte/Innenstadt aufzunehmen. Dazu hat die SPD-Stadtfraktion im Bau- und Grundstücksausschuss heute die Stadtverwaltung aufgefordert. Darin liege ein großes Potential für die Aufwertung der Stadtteilquartiere rund um den Carl-Wurster-Platz, so Gürsoy.

„Mit dem Antrag der SPD-Fraktion bietet sich die einmalige Chance, den öffentlichen Raum einladender zu gestalten und entsprechende Entwicklungsimpulse zu setzten,“ führt Gürsoy aus und betont: „natürlich gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern unseres Stadtteils! Dafür bringen wir bereits viele Ideen, wie z.B. mehr Grünflächen und Klimaoasen, Spiel- und Aktionsflächen sowie eine einladende Umgestaltung des Platzes mit ein.“

Auch sieht der stellvertretender Ortsvorsteher Gürsoy in der Ausweitung ein Mittel, den unansehnlichen Stellen am nördlichen Eingang des Quartiers kreativ entgegenzusteuern, die durch die Schließung des Rathauscenters zu erwarten sind.

