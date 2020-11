Hirschberg-Großsachsen – Bei Einbruch acht hochwertige E-Bikes gestohlen

Deidesheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) INSERATANITA HAUCK …ist am Montagabend die Fahrerin eines VW Polo auf der B271 bei Deidesheim. In Richtung Kreisverkehr (L527) hat sie die Bundesstraße verlassen und fuhr aus bislang ungeklärten Gründen ein den Graben, wo sie mit einem Wegweiser kollidierte. Die Frau aus dem Landkreis Bad Dürkheim kam vorsorglich in ein Krankenhaus. ... Mehr lesen »