Germersheim – Realschule Plus Lingenfeld soll Schwerpunktschule „Lernen“ werden

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

„Es spricht alles dafür, dass die Realschule Plus Lingenfeld eine weitere Schwerpunktschule im Landkreis Germersheim wird. Daher hat der Schulträgerausschuss die Kreisverwaltung beauftragt, gemeinsam mit der Schule den entsprechenden Antrag bei der ADD zu stellen“, berichtete der für Schulen zuständige Erste Kreisbeigeordnete, Christoph Buttweiler im Anschluss an die Sitzung des Schulträgerausschusses am Montag, 23. November.

Der Realschule Plus Lingenfeld wurden in dem Schuljahr 2020/2021 acht Kinder mit Fördergutachten „Lernen“ für die Klassenstufen 5 und 6 durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) zugewiesen. Außerdem sind Förderschullehrkräfte dazugekommen, welche durch ihr Fachwissen und durch die spezifischen Kompetenzen die Entwicklung zur inklusiven Schule voranbringen. „Als Schwerpunktschule würde der Schulstandort Realschule Plus Lingenfeld deutlich an Attraktivität gewinnen und voraussichtlich zu einer Steigerungen der Schülerzahlen beitragen“, so Buttweiler.

Eines der Argumente der Realschule Plus Lingenfeld lautet, „dass in einer Schwerpunktschule auch viele Kinder ohne Fördergutachten vom Fachwissen der neuen Kollegen profitieren können.“ Weiterhin wird seitens der Schule darauf hingewiesen, dass der Bedarf an Plätzen für Förderkinder in den nächsten Jahren noch weiter ansteigen werde, so dass im Vollausbau, also Klassenstufe 5 bis 10, etwa 25 Kinder mit Fördergutachten aufgenommen werden könnten.

Die Schülerzahlen, sind unabhängig von den Förderkindern, in den letzten Jahren wieder deutlich angestiegen. Aktuell besuchen 210 Kindern, davon 74 im Ganztagsbereich, die Realschule Plus Lingenfeld.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

