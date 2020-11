Germersheim – Kreis beteiligt sich an Sanierungskosten – Bewegungsbad der Paul-Moor-Schule muss saniert werden

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Schulträgerausschuss hat in seiner Sitzung am Montag, 23. November, beschlossen, dass sich der Landkreis Germersheim anteilig nach Schülerzahl an den Kosten für den Umbau des Bewegungsbades der Paul-Moor-Schule sowie der Erneuerung der technischen Anlagen mit ca. 228.000 Euro beteiligt. „Da auch Schüler aus dem Landkreis Germersheim die Paul-Moor-Schule, eine Schule mit dem Förderschwerpunkt `Ganzheitliche Entwicklung´, besuchen, beteiligt sich der Landkreis Germersheim am Umbau des schuleigenen Bewegungsbades der Schule“, berichtet der für Jungend, Soziales und Schulen zuständige Erste Kreisbeigeordnete, Christoph Buttweiler. Aktuell besuchen zwölf Kinder und Jugendliche aus dem Kreis die Landauer Schule.

INSERAT



ANITA HAUCK

Insgesamt belaufen sich die Kosten für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen auf ca. 2,7 Mio. Euro. In der Paul-Moor-Schule in Landau wurden im Schuljahr 2019/2020 100 Kinder beschult. Die Kinder kommen aus den Landkreisen Germersheim und Südliche Weinstraße sowie die den Städten Landau und Neustadt/Weinstraße. Der kommunale Anteil an den Kosten beläuft sich auf insgesamt rund 1,9 Mio. Euro, wovon der Kreis Germersheim dann 228.000 Euro trägt. Die Maßnahme soll im Jahr 2021 umgesetzt werden.

In der Paul-Moor-Schule ist das vorhandene Bewegungsbad seit über 40 Jahren in Betrieb. Nach dieser langen Zeit sind nun doch viele Mängel aufgetreten, die einer dringenden Sanierung bedürfen. Das Becken ist mittlerweile undicht, die Anlage zur Chlorung des Wassers ist nicht mehr funktionsfähig, so dass dies per Hand vorgenommen werden muss. Die Heizanlage muss dringend erneuert werden und auch die Fenster sind zwingend auszutauschen. Diese Maßnahmen wurden auch mit der ADD abgesprochen. Für eine Schule mit dem Förderschwerpunkt „ganzheitliche Entwicklung“ ist nach den Schulbauförderrichtlinien ein Bewegungsbad vorzuhalten.