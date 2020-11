Germersheim – Integrierte Gesamtschule Kandel soll Ganztagesschule werden

Germersheim / Landkreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Buttweiler: GTS ist wichtiges Kriterium bei der Schulwahl

„Wir können endlich in die Tat umsetzten, was seit langem geplant ist: Die Integrierten Gesamtschule (IGS) Kandel soll eine Ganztagsschule in Angebotsform eingerichtet werden. Der Schulträgerausschuss hat die Kreisverwaltung jetzt beauftragt, gemeinsam mit der IGS Kandel den entsprechenden Antrag auf Einrichtung einer Ganztagsschule in Angebotsform bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) zu stellen“, so der für Schulen zuständige Erste Kreisbeigeordnete, Christoph Buttweiler.

Die Errichtung der Ganztagsschule war bereits für 2013/2014 vorgesehen. Aufgrund notwendiger Baumaßnahmen hat sich die Umsetzung jedoch verzögert, sodass der Antrag jetzt erneut gestellt wird. Für die Einrichtung der Ganztagsschule an der IGS Kandel werden Bau- und Bewirtschaftungskosten anfallen, die nach derzeitigem Planungsstand von der Verwaltung nur grob abgeschätzt werden können: Der Bau einer Mensa liegt demnach zwischen zwei und vier Mio. Euro je nach Größe und Ausstattung, dazu kommen jährliche Bewirtschaftungskosten in Höhe von ca. 150.000 Euro.

„Für die Schule ist es wichtig, dass die GTS jetzt kommt. Schließlich ist dieses Angebot für viele Eltern ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl der weiterführenden Schule für ihre Kinder. Wenn alles gut läuft, können wir den Ganztagesbetrieb in drei bis vier Jahren aufnehmen“, freut sich Christoph Buttweiler.

Quelle Kreisverwaltung Germersheim