Germersheim – Ausschuss „Bauen und Klimaschutz“ für den Ankauf von Klassenraumcontainern an Europa-Gymnasium Wörth

Die bereits genutzten Klassenraumcontainer am Europa-Gymnasium Wörth, die im Zuge von Bauarbeiten angemietet wurden, sollen für eine längerfristige Nutzung gekauft werden. Diese Empfehlung hat der Ausschuss für Bauen und Klimaschutz in seiner Sitzung am Montag, 23. November, dem Kreistag ausgesprochen.

Im Rahmen der Schulbauförderung werden derzeit naturwissenschaftlichen Räume des Europa-Gymnasiums in Wörth umgebaut und saniert. Hierfür wurden für die Dauer der Bauzeit zwölf Klassenraumcontainer zur Unterbringung der Schüler angemietet und auf einem Teil des Schülerparkplatzes im Südosten der Schule aufgestellt. „Da sich die Bauzeit wegen der Corona-Pandemie und neu entdeckten erforderlichen Brandschutzarbeiten verlängert, werden auch die Container länger benötigt“, berichtete Landrat Dr. Fritz Brechtel den Ausschussmitgliedern.

Nicht nur das würde nach Ansicht des Ausschusses für einen Kauf sprechen. Auch für weitere, bereits vorgesehene, Bauabschnitte könnten die Container als Ausweichquartier dienen. Laut Schulleitung haben sich die Klassenraumcontainer bewährt und würden in jedem Fall bei weiteren Baumaßnahmen benötigt. Außerhalb von Bauzeiten stünden die Räume für eine Entzerrung z.B. bei Teilung von Klassen im Zuge der Corona-Pandemie zur Verfügung.

„Der Vergleich zeigt zudem, dass ein Ankauf der Container wirtschaftlicher ist, als ein Abbau und eine erneute Anmietung für den nächsten Bauabschnitt oder eine Mietzeitverlängerung für mehr als drei Jahre“, führte Landrat Brechtel aus. Die angemieteten Container können für rund 408.000 Euro brutto bei derzeit noch reduziertem Mehrwertsteuersatz gekauft werden. Eine Mietverlängerung um drei Jahre schlüge mit ca. 425.000 Euro zu Buche, der Abbau und eine Neuanmietung für ein Jahr im Rahmen weiterer Bauabschnitte kämen auf ca. 710.000 Euro brutto. Der Kreistag entscheidet darüber in seiner Sitzung am 7. Dezember 2020.

