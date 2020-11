Weisenheim am Berg – Hundehalter nach Hundebiss gesucht

Weisenheim am Berg / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am 22.11.2020 gegen 15:00 Uhr wurde in Weisenheim am Berg, auf einem Weg in Höhe des dortigenSendemastes, ein 69-Jähriger Spaziergänger von einem Hund gebissen. Während eines gemeinsamen Spazierganges mit seiner Ehefrau liefen sie an einer Gruppe von sechs bislang unbekannten Personen vorbei. Als sie fast an der Gruppe vorbeigelaufen waren, wurde er plötzlich von einem Hund in den linken Unterarm und ins Handgelenk gebissen. Als er den Hundehalter darauf angesprochen hatte, ging dieser aggressiv und aufbrausend auf den 69-Jährigen und dessen Ehefrau zu. Da sie sowohl Angst vor dem Hund, als auch vor dem Hundehalter hatten, liefen sie weiter und verständigten die Polizei. Die Verletzung musste ärztlich versorgt werden. Die Personen konnten im Rahmen einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Der Hundehalter wird als junger Mann, mit einer athletisch schlanken Figur und mit schwarzen kurzen Haaren beschrieben. Er trug eine Brille und eine bräunlich/gelbliche Jacke. Er führte einen weiß/grauen Husky oder Schäferhund mit sich. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de