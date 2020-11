Sinsheim – Die Frauen der TSG Hoffenheim haben sich nach Sieg auf den dritten Platz verbessert

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Unfall mit lebensgefährlich verletztem Motorradfahrer – Am Sonntagmorgen wurde ein 32-jähriger Kraftradfahrer im Baustellenbereich der B 9 in Höhe der Ausfahrt Germersheim-Süd lebensgefährlich verletzt. Der 32-jährige Kraftradfahrer befuhr gegen 03:30 Uhr die B 9 in nördlicher Richtung und fuhr am Anfang des Baustellenbereichs, in dem die Fahrbahn auf eine Spur ... Mehr lesen »