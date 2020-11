Sinsheim – Das Bundesliga-Derby zwischen #Hoffenheim und Stuttgart endete Unentschieden

Sinsheim/HoffenheimMetropolregion Rhein-Neckar. Das baden-württembergische Derby in der Fußball-Bundesliga zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem VfB Stuttgart endete 3:3-Unentschieden, zur Halbzeit führten die Gäste aus Stuttgart mit 1:2. Christoph Baumgartner erzielte in der 16. Minute die 1:0 Führung für die Hoffenheimer, doch die Stuttgarter konnten zwei Minuten später durch Nicolas Gonzalez ausgleichen. In der 27. Minute gingen dann die Schwaben durch Silas Wamangituka mit 1:2 in Führung. Nach der Pause glich Ryan Sessegnon in der 48. Minute für die Kraichgauer aus. Mit einem Foulelfmeter in der 71. Minute brachte Andrej Kramaric mit seinem siebten Saisontor das TSG-Team erneut wieder in Führung. Doch in der Nachspielzeit (90. +3) gelang Marc Oliver Kempf der Ausgleichstreffer zum 3:3 Endstand. Die TSG Hoffenheim liegt nach dem 8. Spieltag mit acht Punkten auf dem zwölften Tabellenrang, die Stuttgarter sind mit elf Zählern Achter.

Die TSG Hoffenheim wollte das Derby wegen zahlreicher Coronafälle in der Mannschaft von Samstag auf den Sonntag verschieben lassen, der Antrag wurde aber von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) abgelehnt.

INSERAT



ANITA HAUCK

Text Michael Sonnick