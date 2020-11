Sandhausen – Niederlage für Sandhausen und Auswärtssieg für den Karlsruher SC in der 2. Liga

Sandhausen/Karlsruhe. Am 8. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat der SV Sandhausen auswärts bei Fortuna Düsseldorf mit 0:1 verloren. Das entscheidende Tor erzielte Fortuna-Stürmer Rouwen Hennings per Foulelfmeter in der 59. Minute. Der SV Sandhausen liegt mit acht Punkten auf dem 14. Tabellenplatz.

Der Karlsruher SC konnte sich mit einem 3:1 Auswärtssieg bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig jetzt mit zehn Zählern auf den 9. Tabellenrang verbessern. Die Tore für die Karlsruher schossen der Braunschweiger Ziegele per Eigentor in der 14. Minute, Marvin Wanitzek erzielte in der 18. Minute das 2:0 und der letzte Treffer gelang dem Koreaner Kyoung-Rok Choi in der 63. Minute zum 3:1 Endstand. Tabellenführer in der 2. Liga bleibt der Hamburger SV mit 17 Punkten trotz der 1:3 Heimniederlage gegen den VfL Bochum.

