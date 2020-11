Römerberg – Vier Fahrräder in weißem Transporter entwendet

Römerberg/Mechtersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Sonntag gegen 12:00 Uhr in der Speyerer Straße in Mechtersheim vier ältere Fahrräder, die verschlossen in einer Garageneinfahrt abgestellt waren. Ein Nachbar beobachtete zur Tatzeit eine Frau (35-40 Jahre alt, blonde Haare, gepflegtes Aussehen), die die Fahrräder in einen weißen Renault-Transporter einlud, der mit einem männlichen Fahrer besetzt war. Danach entfernte sich das Fahrzeug, dessen Kennzeichen nicht abgelesen werden konnte. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweis zu dem Transporter oder den beiden Insassen geben können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.