Neckargemünd – Wohnungseinbrecher unterwegs – in Einfamilienhaus Schmuck und Bargeld erbeutet

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Am Wochenende wurden der Polizei in der Wiesenbacher Landstraße und der Adolf-Kolping-Straße drei Wohnungseinbrüche gemeldet. Am Sonntag wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus, das derzeit nicht durchgehend bewohnt ist, in der Wiesenbacher Straße mitgeteilt. Mit einem Stein war die Scheibe des Wohnzimmers eingeworfen worden. In dem zweigeschossigen Haus wurden alle Räume betreten und Schränke und Schubladen durchwühlt. Dabei wurde ein kleiner Goldbarren, Schmuck, Bargeld und ein Smartphone entwendet. Ein weiterer Einbruchversuch in der gleichen Straße misslang. Tatzusammenhang besteht vermutlich mit einem weiteren Einbruchsversuch in der Adolf-Kolping-Straße. Spuren deuten darauf hin, dass versucht wurde, die Balkon- und Kellertüre aufzuhebeln. Zeugen, die in zurückliegender Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06223/92540 beim Polizeirevier Neckargemünd oder bei der Kriminalpolizei in Heidelberg, Tel. 0621/174-4444 zu melden.