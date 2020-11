Mosbach – IHK-Sprechstunde zum Unternehmenskauf

Mosbach / Neckar-Odenwald, 23. November 2020. In rund 1.000 Unternehmen im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar steht jedes Jahr die Nachfolge an der Firmenspitze an. In nur wenigen Fällen wird die Nachfolge intern in der Familie geregelt. Der Unternehmenskauf ist daher eine gute Option, um den Weg in die Selbständigkeit zu wagen. Die IHK Rhein-Neckar informiert dazu am 8. Dezember 2020 – unter anderem zu folgenden Fragen: Wo finde ich das passende Unternehmen? Wie bewerte ich den Unternehmenskaufpreis? Wie komme ich an eine passende Finanzierung? Wie erhalte ich Unterstützung bei meinem Vorhaben? Weitere Informationen und Anmeldung unter www.rhein-neckar.ihk24.de/sprechstunden-startercenter

