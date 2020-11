Ludwigshafen – Paletten in Brand gesetzt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Aus noch ungeklärter Ursache wurden am Sonntag (22.11.2020) gegen 16.30 Uhr Paletten und Gemüsekisten in einem Hinterhof in der Prinzregentenstraße in Brand gesetzt. Der Brand konnte von Anwohnern mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .