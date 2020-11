Ludwigshafen – FWG: Antrag zur Prüfung alternativer Standorte für ein Impfzentrum!

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATANITA HAUCK „Wir freuen uns sehr über diese Sachspende“, so die Erste Beigeordnete Katharina Niering (Albersweiler, Die Grünen). „Ursprünglich hatte ich beim Deutschen Roten Kreuz lediglich um Unterstützung bei der Beschaffung von Rettungsdecken angefragt. Jürgen See (DRK-Kreisgeschäftsführer) reagierte direkt auf meine Anfrage, bot seine Hilfe an und konnte die Ausarbeitung eines Notfallkonzeptes für ... Mehr lesen »