Ludwigshafen – Eulen sind Aushängeschild

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Alle Akteure müssen aufs Feld

ANITA HAUCK

„Eine tragfähige Lösung für die Eulen und damit für das sportliche Aushängeschild unserer Stadt muss her!“, so äußert sich Tobias Mahr, Landtagskandidat der CDU Ludwigshafen. „Natürlich sind wir alle froh, wenn jetzt die Möglichkeit einer Impfung gegen Covid-19 in Reichweite kommt. Das wird ein wichtiger Baustein für die Rückkehr zu einem normalen Leben – auch wieder mit mitreißenden Sportveranstaltungen.“ Die Bundesliga-Mannschaft der Eulen brauche jetzt alle mögliche Unterstützung, um eine Ausweichspielstätte zu finden. Die Eberthalle werde laut Aussage der Stadtverwaltung für die Einrichtung eines Impfzentrums in Ludwigshafen benötigt. „Das stelle ich nicht in Frage. Aber jetzt müssen alle Beteiligten als Mannschaft aufs Feld, um im Bild des Handball zu bleiben. Wir müssen die Eulen in solch einer schwierigen Zeit unterstützen. Denn wir wollen auch nach der Pandemie wieder mit den Handballern fiebern können. Wenn es jetzt nicht gelingt, ist Spitzenhandball in Ludwigshafen leider wahrscheinlich Geschichte. Es muss eine konzertierte Kraftanstrengung geben“, findet Tobias Mahr.

Quelle: CDU Ludwigshafen