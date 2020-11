Landau – Für den Notfall gerüstet

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar.

ANITA HAUCK

„Wir freuen uns sehr über diese Sachspende“, so die Erste Beigeordnete Katharina Niering (Albersweiler, Die Grünen). „Ursprünglich hatte ich beim Deutschen Roten Kreuz lediglich um Unterstützung bei der Beschaffung von Rettungsdecken angefragt. Jürgen See (DRK-Kreisgeschäftsführer) reagierte direkt auf meine Anfrage, bot seine Hilfe an und konnte die Ausarbeitung eines Notfallkonzeptes für eine mögliche Evakuierung der Kindertagesstätte mit wertvollen Hinweisen unterstützen.“

So wurden u.a. 100 Kinder-Rettungsdecken für die Albersweilerer Kita Drachenburg bestellt. Die Rettungsdecken sollen die Kinder im Falle einer Evakuierung zum einen vor der Witterung schützen, zum anderen aber auch als Erkennungsmerkmal dienen. „Die Rettungsdecken haben ein besonderes Format und werden nun noch so bearbeitet, dass die Kinder keinesfalls stolpern können, sondern die Decken wie ein Poncho übergezogen werden können“, erklärt Jürgen See.

Katharina Niering war davon ausgegangen, dass der DRK Kreisverband Südliche Weinstraße bei der Beschaffung der Rettungsdecken unterstützt, dass die Kita diese nun aber gespendet bekommt, entzücke sie um so mehr.

Landrat Dietmar Seefeldt übergab die Rettungsdecken in seinem Amt als Präsident des DRK Kreisverband Südliche Weinstraße. „Ich freue mich sehr, dass man sich Gedanken über einen möglichen Evakuierungsfall gemacht hat und hoffe sehr, dass die Rettungsdecken, die Körperwärme reflektieren, aber auch als Hitzeschutz verwendet werden können, trotzdem nie zum Einsatz kommen müssen“.



Foto:v.l.n.r.: Landrat und Präsident des DRK Kreisverbands Südliche Weinstrasse e.V. Dietmar Seefeldt, Dorothea Ruppert Leiterin der Kita Drachenburg, 1. Beigeordnete Katharina Niering sowie DRK Kreisgeschäftsführer Jürgen See

Quelle DRK Kreisverbandes Südliche Weinstraße / Kreisverwaltung südliche Weinstraße