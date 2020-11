Landau – Coronavirus: Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.

INSERAT



ANITA HAUCK

Nach aktuellem Stand (23.11.2020, 12:30 Uhr) haben sich seit der letzten Meldung am Freitag, 20. November, 39 weitere Fälle des Coronavirus (COVID-19) im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 1.105 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße an das Landesuntersuchungsamt übermittelt. 768 Personen sind gesundet*.

9 Personen sind verstorben.

Folgende Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sind aktuell neu betroffen:

Konrad-Adenauer-Realschule plus Landau

Eine Schülerin wurde positiv auf COVID-19 getestet. Der letzte Schultag war am 13. November. Die Klasse befindet sich seit 16. November 2020 im Online-Unterricht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Otto-Hahn-Gymnasium Landau

Eine Schülerin wurde positiv auf COVID-19 getestet. Der letzte Schultag war am 17. November. 12 Mitschüler und 2 Lehrkräfte wurden als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Vinzentius-Krankenhaus Landau

Eine Person der Belegschaft aus dem Zuständigkeitsbereich eines anderen Gesundheitsamtes wurde positiv auf COVID-19 getestet. Der letzte Arbeitstag war am 21. November. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Kita Arche Noah Bad Bergzabern

Eine Betreuungsperson aus dem Zuständigkeitsbereich eines anderen Gesundheitsamtes wurde positiv auf COVID-19 getestet. 16 Kinder und 2 Betreuungspersonen wurden als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Verbandsgemeinde Annweiler: 105 Personen (61 davon gesundet, 2 verstorben)

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 173 Personen (121 davon gesundet)

Verbandsgemeinde Edenkoben: 172 Personen (116 davon gesundet, 1 verstorben)

Verbandsgemeinde Herxheim: 112 Personen (77 davon gesundet, 1 verstorben)

Verbandsgemeinde Landau-Land: 74 Personen (59 davon gesundet, 3 verstorben)

Verbandsgemeinde Maikammer: 54 Personen (43 davon gesundet)

Verbandsgemeinde Offenbach: 89 Personen (68 davon gesundet)

Stadt Landau: 326 Personen (223 davon gesundet, 2 verstorben).

Alle ermittelbaren Kontaktpersonen werden über die Infektion informiert.

*Eine Person gilt als gesundet und wird aus der 10-tägigen häuslichen Quarantäne entlassen, wenn sie 48 Stunden (an Tag 9 und 10 der häuslichen Quarantäne) symptomfrei war. Ein erneuter Test findet bei Personen in häuslicher Quarantäne nicht statt.

Diese Fälle gelten für das Gesundheitsamt als abgeschlossen. Personen in Gesundheitsberufen dagegen – etwa Ärzte oder Altenpfleger – werden erst als abgeschlossene Fälle gezählt, wenn diese einen negativen Abstrich hatten, da diese erst dann wieder arbeiten dürfen.

Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen 7-Tage-Inzidenzwerte sind unter www.corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-warn-und-aktionsplan-rlp/ zu finden.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadtverwaltung Landau.