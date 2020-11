Rhein-Pfalz-Kreis/

Schifferstadt/Böhl-Iggelheim/Altrip (ots)

INSERAT



ANITA HAUCK

Am Freitag, 20.11.2020, kam es in Schifferstadt, Böhl-Iggelheim und Altrip zu fünf versuchten Betrugsdelikten, darunter die Betrugsmasche “Falscher Enkel” und “Falscher Polizeibeamter”. Alle Angerufenen reagierten vorbildlich, beendeten das Gespräch und verständigten die Polizei in Schifferstadt. Daher kam es glücklicherweise in keinem der Fälle zu einem finanziellen Schaden.