Neckargemünd – Wasserrohrbruch in Neckargemünd

In der Nacht von Samstag, 21. November, auf Sonntag, 22. November, kam es in Neckargemünd im Richard-Lenel Weg in Höhe der Hausnummer 2 zu einem Wasserrohrbruch. Die Stadtwerke Neckargemünd waren direkt vor Ort, um die Unterspülung der Straße zu stoppen. Die Wasserversorgung für rund 20 Haushalte wurde unterbrochen. Die Baumaßnahme wurde heute am frühen Sonntagmorgen fortgesetzt. Die Wasserversorgung soll im Laufe des Vormittags wiederhergestellt sein. Die Straße ist halbseitig gesperrt.

Aufgrund der Arbeiten am Wassernetz kann es zu gesundheitlich unbedenklichen Trübungen kommen. Die Stadtwerke Neckargemünd empfehlen, das Wasser ablaufen zu lassen, bis es wieder klar ist.

