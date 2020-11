Grünstadt – Mehrfache Vollsperrung der A6 aufgrund verlorener Müllgegenstände

Hochstadt / Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERATANITA HAUCK Zu einem Tageswohnungseinbruch kam es am Freitagnachmittag in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr im Bereich “Im Obersteig” in Hochstadt. Während der Abwesenheit der Anwohner gelangten die bislang unbekannten Täter durch das gewaltsame Öffnen eines verschlossenen Fensters in den Wohnbereich und ... Mehr lesen »