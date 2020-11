Rhein-Neckar-Kreis – ERSTMELDUNG – K 4178 – Tödlicher Verkehrsunfall eines Motorradfahrers

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bei Regen füllen sich die Wasserbecken in der Bahnstadt. Das Wasser kommt in diesem Fall aber nicht nur von oben. Es fließt auch unterirdisch in die vier Einzelbecken, die sich im Langen Anger auf insgesamt 450 Meter Länge aufreihen. Die Wasserbecken sind Teil eines Regenwasserkonzepts, das bereits mit der anfänglichen ... Mehr lesen »