Mannheim – Neues Landschaftsschutzgebiet „Ehemalige Rheinau-Kaserne“ ausgewiesen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen wird zum Corona-Impfzentrum umfunktioniert, um unmittelbar nach Freigabe der Medikamente mit den Impfungen starten zu können. Die Eulen verlieren damit ihre Heimspielstätte. Ein bislang einmaliger Vorgang in der Handball-Bundesliga. INSERATANITA HAUCK Lisa Hessler, Geschäftsführerin der Eulen, meldete sich mit einem offenen Brief in den sozialen Medien zu Wort. Die ... Mehr lesen »