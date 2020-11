Landau – Fahrraddieb festgenommen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete ein 24-Jähriger aus Bad Bergzabern am Hauptbahnhof in Landau ein Fahrrad und fuhr damit zum nahe gelegenen Taxisstand. Die Tat wurde durch Zeugen beobachtet und der Polizei mitgeteilt. Der 24-Jährige konnte durch die Beamten im Bereich des Taxistandes angetroffen werden, ein Fluchtversuch scheiterte. Der Mann war augenscheinlich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Auf den 24-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Trunkenheit im Verkehr zu, das Fahrrad wurde sichergestellt. Die Polizei bittet den Eigentümer des entwendeten Fahrrades sich bei der Polizei Landau telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

