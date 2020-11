Freinsheim – Wartungsarbeiten in der Unterführung Kopernikusstraße

Freinsheim / Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, 22. November 2020, wartet TWL die Beleuchtung der Unterführung in der Kopernikusstraße. Während der Wartungs-arbeiten ist die Unterführung im Stadtteil Friesenheim gesperrt.

Die Unterführung der Kopernikusstraße im Stadtteil Friesenheim ist am Sonntag, 22. November 2020, in der Zeit zwischen 6:00 und 18:00 Uhr gesperrt. Grund hierfür sind Wartungsarbeiten, die TWL an der Beleuchtung durchführt. Die veränderte Verkehrsführung wird ausgeschildert.

INSERAT



ANITA HAUCK

TWL bittet um Verständnis und darum, die mit der Wartung verbunde-nen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.