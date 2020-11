Rhein-Pfalz-Kreis – Musiker aus dem Rhein-Pfalz-Kreis geben Livestream-Konzert am 28.November

Rhein-Pfalz-Kreis / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

INSERAT



ANITA HAUCK

Kostenlos abrufbar am 28. November ab 17 Uhr unter https://bit.ly/sparkassemusic.

Die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises organisiert mit finanzieller Unterstützung der “Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz” ein Livestream-Konzert für Musiker/innen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln treten im Carl-Bosch-Haus in Maxdorf auf: Stezee und Sheeno (Rapper und Beats), Willi Brausch (Songwriter), Clock Clock (elektro pop), Paul Panther (Techno), Dj olde (Mixed music) und Crackbrained (rock). Mit dem Livestream-Konzert sollen Musiker/innen und das kulturelle Leben – insbesondere in dieser schwierigen Zeiten – im Rhein-Pfalz-Kreis gefördert werden.

Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, betont: “Die Corona-Krise macht auch vor den Musiker/innen im Rhein-Pfalz-Kreis nicht halt. Viele müssen wegen Konzertabsagen seit Monaten Einnahmeausfälle verkraften. Eine schwierige Situation. Mit dem geplanten Livestream-Konzert möchte die Sparkassenstiftung und die Kreisverwaltung die auftretenden Musiker/innen in dieser schwierigen Zeit unterstützen. Streamen statt Ausgehen: Kultur kann man in Zeiten von Corona auch von Zuhause aus erleben. Am 28. November bringen die Musiker/innen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit einem mehrstündigen Musikprogramm gute Laune zu ihren virtuellen Gästen nach Hause”.

Stiftungsmanagement der Sparkasse Vorderpfalz: Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz

Die fünf selbständigen Stiftungen der Sparkasse Vorderpfalz unterstützen auf vielseitige Art lokale und regionale Projekte. Eine der fünf Stiftungen ist die Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz. Sie wurde 1996 gegründet, hat ein Stiftungskapital von 1 Mio. Euro und fördert Projekte im Rhein-Pfalz-Kreis. Stiftungszweck ist die Förderung von kulturellen Ideen und Maßnahmen. Das Kuratorium besteht aus Clemens Körner (Vorsitzender), Thomas Traue (stellvertretender Vorsitzender), Thomas Angel, Irmgard Ball, Brigitte Bohrer, Manfred Gräf, Maurice Kuhn, Michael Reith, Dieter Rieger, André Schlosser und Elias Weinacht. Der Vorstand setzt sich zusammen aus Oliver Kolb (Vorsitzender), Thomas Bull und Konrad Reichert. Weitere Informationen zu den fünf Stiftungen der Sparkasse Vorderpfalz: www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen.



Foto Sparkasse Vorderpfalz:

Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Sparkassenstiftung, betont: “Streamen statt Ausgehen: Kultur kann man in Zeiten von Corona auch von Zuhause aus erleben. Das Livestream-Konzert ist kostenlos abrufbar am 28. November ab 17 Uhr unter https://bit.ly/sparkassemusic”.

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Die Sparkasse Vorderpfalz ist mit einer Bilanzsumme von 5,4 Milliarden Euro die größte Sparkasse in Rheinland-Pfalz. Die Zufriedenheit ihrer Kunden ist für sie Maßstab und Antrieb zugleich. Deshalb kombiniert sie persönliche und digitale Services und ermöglicht dadurch einen umfassenden Zugang zu ihren Finanzdienstleistungen. Über die Sparkassen-App, ihre Webseite sparkasse-vorderpfalz.de, OnlineBanking und das KundenDialogCenter ist sie rund um die Uhr erreichbar.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht eine Sparkasse aus

Was gibt es schöneres, als Freude mit anderen zu teilen? Als öffentlich rechtliches Kreditinstitut gehört es zur unternehmerischen Identität der Sparkasse Vorderpfalz, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf Stiftungen mit einem Stiftungskapital von insgesamt über 20 Millionen Euro an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von über 1,2 Mio. Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis über 1.100 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet, die ohne ihre Unterstützung oftmals nicht zustande gekommen wären. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.