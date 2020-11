Lustadt – Versuchter Raub in Blumenladen

Lustadt / Landkreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

INSERAT



ANITA HAUCK

Am Samstag, 14.11.2020, betrat gegen 13 Uhr ein männlicher Täter einen Blumenladen in der Unteren Hauptstraße in Lustadt und forderte unter Vorhalt einer Pistole Bargeld. Da sich die Angestellte nicht darauf einließ, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 18-25 Jahre alt, ca. 1,70m groß, schlank, trug schwarze Kleidung und einen hellblauen Schal. Wer hat zu dieser Zeit verdächtige Feststellungen im Bereich der Unteren Hauptstraße gemacht? Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/287-3333 oder kilandau@polizei.rlp.de