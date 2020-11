Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

ANITA HAUCK

Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag (14.11.2020) auf Sonntag (15.11.2020) zwei Münzbehälter auf einem Tankstellengelände in der Oppauer Straße auf. Des Weiteren wurde versucht in die Waschanlage einzubrechen. Aus den Behältern wurden Münzen in noch unbekannter Höhe gestohlen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .