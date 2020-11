Lambsheim – Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Lambsheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Montag, den 16.11.2020 gegen 07:15 Uhr kam es an der Einmündung der K2 auf die L522 bei Lambsheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und mehreren Verletzten. Die 51-Jährige Fahrerin eines Kleinbusses war auf dem Weg zu einer Schule nach Frankenthal und befuhr die K2 von Maxdorf kommend in Richtung Frankenthal. An der Einmündung zur L522 bog sie nach rechts auf die L522 ein, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr auf der L522 zu achten. Im Einmündungsbereich kollidierte der Kleinbus mit einem aus Richtung Lambsheim kommenden PKW. Der 21-Jährige Fahrer versuchte noch durch ein Brems- und Lenkmanöver eine Kollision zu vermeiden. Beide Fahrzeuge kollidierten im vorderen Bereich. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 50.000 EUR. Da sich in dem Kleinbus drei Fahrgäste befanden, musste die L522 im Bereich zwischen der Einmündung K2 und Frankenthal während der Rettungsmaßnahmen für 2 Stunden aus Richtung Frankenthal gesperrt. Die vier Verletzten wurden zur Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Nach ärztlicher Untersuchung konnten die drei Fahrgäste des Busses nach ambulanter Versorgung entlassen werden. Der Fahrer des PKW verbleibt zur Überwachung stationär im Krankenhaus.

ANITA HAUCK