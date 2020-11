Ladenburg – Bürgermeister Schmutz dankt dem STADTRADELN-Star

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Kampagne STADTRADELN 2020 war wieder ein großer Erfolg für Ladenburg. Insgesamt 177 Radelnde in 24 Teams haben sich in Ladenburg dem Aufruf angeschlossen und sind drei Wochen lang aktiv für den Klimaschutz in die Pedale getreten. Zusammen wurden 37.752 Rad-Kilometer zurückgelegt und damit rund 6.000 kg CO2 vermieden. Einer ganz besonderen Herausforderung stellte sich Stadträtin Jennifer Zimmermann: Für den dreiwöchigen Aktionszeitraum hat sie kein Auto von innen gesehen. Für ihren Einsatz bedankt sich Bürgermeister Stefan Schmutz und überreicht Frau Zimmermann eine Ortlieb-Fahrradtasche, die das Klima-Bündnis als Initiator der Kampagne STADTRADELN allen STADTRADELN-Stars zur Verfügung stellt.

