Frankenthal – Kaufen – Helfen – Gewinnen: Exklusiver CFF-Lindt Adventskalender

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

INSERAT



ANITA HAUCK

Dieses Jahr zur Weihnachtszeit findet eine besondere Aktion statt: Der Verkauf des exklusiven CFF-Lindt Adventskalenders. Das Congressforum Frankenthal möchte mit dem Verkauf auf die bittere Situation der Veranstaltungs – und Kulturbranche aufmerksam machen.

Denn seit März bleiben auf Grund der Pandemie die Türen in den Veranstaltungshäusern der Republik weitestgehend geschlossen. Die Veranstaltungswirtschaft insgesamt ist einer der größten Sektoren der deutschen Wirtschaft und zählt rund 1 Million direkte Beschäftigte. Es wird ein jährlicher Umsatz von rund 130,0 Mrd. Euro erwirtschaftet.

Doch mit dem Kauf des Kalenders kann jeder helfen.

Erhältlich ist der leckere CFF-Adventskalender bei ausgewählten Partnern in Frankenthal, sowie im Kartenvorverkauf des Congressforum zum Preis von 12 €. Davon unterstützt das CFF mit 3 € pro Adventskalender regionale Künstler.

Die Verkaufsstellen:

Angela Mode | Bahnhofstraße 17 | Frankenthal

Blumen Baro | Mörscher Str. 147 | Frankenthal

eVita | Speyerer Str. 56 | Frankenthal

Kisling | Speyerer Str. 30 | Frankenthal

Musicant Musikhaus | Kanalstraße 8 | Frankenthal

Thalia Buchhandlung | Rathausplatz 8 | Frankenthal

Kartenvorverkauf des Congressforum Frankenthal | Stephan-Cosacchi-Platz 5 | Eingang 6 | Frankenthal

Jedem Kalender ist ein Aktionslos beigelegt. Zu gewinnen gibt es Gutscheine für Kultur im Forum:

1x 1 Gutschein im Wert von 100,00 €

2x 1 Gutschein im Wert von je 70,00 €

3x 1 Gutschein im Wert von je 50,00 €

11x 1 Pausenverzehrgutschein im Wert von je 10,00 €

Einlösbar sind diese bis 31.12.2021 und nur direkt im Congressforum Frankenthal beim Kauf von Tickets für Veranstaltungen, welche das CFF als Veranstalter durchführt. Die Pausenverzehrgutscheine können bei dem Cateringpartner des CFF, Clever’s Catering Service GmbH, bei Kulturveranstaltungen während der Einlasszeit sowie in der Pause an den Theken eingelöst werden. Diese sind ebenfalls bis 31.12.2021 gültig.

Um teilzunehmen muss das beigelegte Los auf dem Postweg an uns zu gesendet werden (Einsendeschluss 07.12.2020). Unter allen teilnehmenden Losen werden dann am 14.12.2020 die Gewinner live in Facebook und der Homepage per Ziehung gelost und anschließend schriftlich benachrichtigt.

Weitere Informationen zur Aktion finden Sie unter www.congressforum.de