Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Unbekannte zerstachen in der Nacht von Samstag (14.11.2020) auf Sonntag (15.11.2020) jeweils einn Reifen an insgesamt vier Fahrzeugen. Die betroffenen Fahrzeuge waren im Tatzeitraum in der Hagellochstraße geparkt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per