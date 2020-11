Dannstadt-Schauernheim / Rhein-Pfalz-Kreis – Der Dannstadter Grumbeerexpress will Gastronomen in der Metropolregion während des “Lockdown light” mit besonderem Angebot unterstützen

Dannstadt-Schauernheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Der “Lockdown light” betrifft nicht nur Gastronomen, auch andere Branchen, wie z. B. Groß- und Einzelhandel oder das Taxigewerbe sind davon betroffen. Auch Obst- und Gemüsehändler Tony Kleinert vom Dannstadter Grumbeerexpress, der seit fast 18 Jahren auch Partner regionaler Gastronomen ist, klagt über Umsatzverluste.

Trotzdem will der Dannstadter Grumbeerexpress mit einer besonderen Aktion Gastronomen in der Metropolregion unterstützen: Gastronomen erhalten ab sofort 20% Rabatt auf ihre gesamte Lieferung / auf ihre Bestellung zur Abholung. Dieses Angebot gilt, so lange Gastronomen während des unsinnigen “Lockdown light” keine Gäste in ihrer Gaststätte bewirten dürfen.

Infos und Angebote zum Download gibt es hier: https://www.facebook.com/DannstadterGrumbeerexpress

Alternativ können Angebote auch per Whatsapp unter 01577/8821847 oder per E-Mail an grumbeerexpress1@web.de angefordert werden.