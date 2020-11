Wiesloch – Fahrradfahrerin schwer verletzt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 50-jährige Fahrradfahrerin am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Wiesloch zu. Die 50-Jährige war gegen 7.15 Uhr mit ihrem Fahrrad zunächst auf dem Gehweg der Gerbersruhstraße in Richtung Parkstraße unterwegs. Als sie auf die Fahrbahn fuhr, um die Straße zu überqueren, achtete sie offenbar nicht auf den Fahrzeugverkehr und stieß mit einem 48-jährigen VW-Fahrer zusammen. Die Radfahrerin stürzte und zog sich einen Beckenbruch zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.