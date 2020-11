Landau – Brennender Kochtopf löst Großeinsatz aus

Ludwigshafen/ Ludwigshafen – Friesenheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERATANITA HAUCK Am Freitag,13.11.2020 zwischen 15:30 Uhr und 18:15 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter in der Hohenzollernstraße die Glasscheibe der RNV-Bushaltestelle “Heinrich-Ries-Halle” ein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen. »