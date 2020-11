Frankenthal – Coronafall in Kita Haus des Kindes – Gruppe in Quarantäne

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

In der städtischen Kindertagesstätte „Haus des Kindes“ in der Pilgerstraße ist ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb müssen eine Regelgruppe und zwei Mitarbeiterinnen bis zum 24. November in Quarantäne. Nach Bekanntwerden konnte das Vorgehen schnell mit dem Gesundheitsamt geklärt und alle Eltern informiert werden. Eine durch das Gesundheitsamt organisierte Testung der betroffenen Kinder erfolgt nicht. Eltern werden gebeten, sich bei Krankheitssymptomen an den jeweiligen Kinder- bzw. Hausarzt zu wenden.

Bereits am Wochenende wurden 20 Kinder und sechs Mitarbeiterinnen der Kita Fontanesistraße unter Quarantäne gestellt, weil eine Mitarbeiterin positiv getestet wurde.