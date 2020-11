Frankenthal – Corona Quarantäne für die Klasse 3c und mehrere Lehrkräfte

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Weil ein Kind der dritten Klasse der Pestalozzischule positiv auf das Coronavirus getestet wurde, muss die gesamte Klasse 3c und mehrere Lehrkräfte bis zum 25. November in Quarantäne. Die Eltern wurden bereits informiert. Für die anderen Klassen läuft der Schulbetrieb an der Pestalozzischule am Montag wie gewohnt weiter.

