Südliche Weinstraße – Landrat legt Kranz zum Volkstrauertag nieder – Videobotschaft über Facebook und Homepage

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Südliche Weinstraße) –

Aufgrund der Corona-Pandemie können in vielen Ortsgemeinden und Städten im Landkreis Südliche Weinstraße keine Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag am 15. November stattfinden. Landrat Dietmar Seefeldt wird auf dem Ehrenfriedhof in Vorderweidenthal gemeinsam mit Ortsbürgermeister Volker Christmann und Pfarrer Johannes Berthold einen Kranz niederlegen, um an die Opfer von Krieg und Gewalt zu erinnern.

Außerdem wird der Landrat in einer kurzen Ansprache per Video zu diesem Thema sprechen und sich an die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises richten. Die Videobotschaft wird an diesem Tag ab 11 Uhr über den Account „Landkreis Südliche Weinstraße“ bei Facebook und auf der Homepage des Landkreises unter www.suedliche-weinstrasse.de > Aktuelles > Pressemeldungen veröffentlicht.

