Speyer – Corona – Quarantäneverlängerung in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende

Rhein-Pfalz-Kreis – Maxdorf / Metropolregion Rhein-Neckar – NACHTRAG – Tödlicher Unfall mit Fahrradfahrer in Maxdorf – Wie bereits gemeldet, kam es heute am Freitag, den 13. November, zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein 85jähriger aus Birkenheide ums Leben kam. Nach weiteren Erkenntnissen wollte der Fahrradfahrer die L454 nach dem Kreisel, Richtung Weisenheim am Sand ... Mehr lesen »