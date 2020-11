Rhein-Pfalz-Kreis – VIDEO NACHTRAG – Tödlicher Unfall mit Fahrradfahrer in Maxdorf

Rhein-Pfalz-Kreis – Maxdorf / Metropolregion Rhein-Neckar – NACHTRAG – Tödlicher Unfall mit Fahrradfahrer in Maxdorf – Wie bereits gemeldet, kam es heute am Freitag, den 13. November, zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein 85jähriger aus Birkenheide ums Leben kam.

Nach weiteren Erkenntnissen wollte der Fahrradfahrer die L454 nach dem Kreisel, Richtung Weisenheim am Sand queren und wurde dabei von einem 43jährigen Pkw-Fahrer erfasst. Durch den Aufprall wurde der 85jährige so schwer verletzt, dass er seinen Verletzungen im Krankenhaus erlag.

Ein Gutachter wurde bestellt um den genauen Unfallhergang zu ermitteln. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Begutachtung der Unfallstelle, war die L454 in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können sich bei den Dienststellen Maxdorf oder Frankenthal zu melden:

Polizeidienststelle Frankenthal

Friedrich-Ebert-Straße 2,

67227 Frankenthal

Telefon: 06233 3130

Polizeidienststelle Maxdorf

Heideweg 1,

67133 Maxdorf

Telefon: 06237 9341100