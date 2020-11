Rhein-Pfalz-Kreis – ERSTMELDUNG – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 454 bei Birkenheide

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Geschwister-Scholl-Schule erhält eine neue Sporthalle. Dazu wird das bisherige Gebäude abgerissen und an dessen Stelle eine neue Halle errichtet. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 12. November 2020 einstimmig entschieden. Mit der Architektenleistung für den Ersatzneubau hat der Gemeinderat das Büro Peter W. Schmidt Architekten aus Pforzheim ... Mehr lesen »