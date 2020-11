Mannheim/Ludwigshafen – Live-Stream-Veranstaltung der Wirtschaftsjunioren am 16. November: Wieviel Ehrlichkeit und Mut gibt es noch in der Wirtschaft?

Mannheim / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen, ein Netzwerk junger Unternehmer und Führungskräfte, laden zu einer Veranstaltung mit einem der bekanntesten deutschen Politiker, dem ehemaligen Vize-Bundeskanzler Sigmar Gabriel (SPD), am Montag, 16. November 2020 um 19:15 Uhr via Livestream ein. Dabei werden die Wirtschaftsjunioren mit Gabriel über sein aktuelles Buch, seine Funktionen und sein (privates) Leben sprechen.

In seinem Buch “Mehr Mut! Aufbruch in ein neues Jahrzehnt” beschreibt Sigmar Gabriel Erfahrungen während seiner aktiven politischen Laufbahn und beschäftigt sich vor allem mit der Sorge, dass in unserer Gesellschaft immer weniger Menschen Politikern und ihren Versprechen Glauben schenken können. Wie wirkt sich dieser Vertrauensverlust in der Wirtschaft aus? Wie viel Bedeutung hat das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns / der ehrbaren Kauffrau noch?

Sigmar Gabriel war von 2005 bis 2019 für die SPD Mitglied des Deutschen Bundestags. In dieser Zeit führte er verschiedene Bundesministerien, war von 2009 bis 2017 Bundesvorsitzender der SPD und von 2013 bis 2018 Vizekanzler. Seit Juni 2019 ist er Vorsitzender der Atlantikbrücke e.V., seit März 2020 sitzt er im Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Darüber hinaus ist er Mitglied in diversen europäischen Gremien und Politikberater.

Aus Gründen des allgemeinen Gesundheitsschutzes wird die Veranstaltung digital abgehalten und auf Facebook live gestreamt. Interessierte finden den Link zum Stream auf der Internetseite der Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen: www.wirtschaftsjunioren.org