Ludwigshafen – Sprechstunde des Ortsvorstehers

Mannheim-Jungbusch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Mannheim. Am Freitagmittag ging gegen 11:45 Uhr beim Vorsitzenden der Yavuz-Sultan-Selim-Moschee am Luisenring in Mannheim eine E-Mail ein, in der Unbekannte mit einer Bombe drohten. Die Verantwortlichen alarmierten unverzüglich die Polizei, die die Moschee räumen ließ und die Umgebung absperrte. Bei der anschließenden Durchsuchung, in ... Mehr lesen »