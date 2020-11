Ludwigshafen – ,,Für uns geht es in jedem Spiel um alles”

– Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/ Die Eulen Ludwigshafen) – Angesichts der Corona-Pandemie leider weiter ohne Zuschauer setzt die Handball-Bundesliga ihr Marathonprogramm fort. Die Eulen treffen an diesem Samstag (20.30 Uhr) am 8. Spieltag in der Ludwigshafener Friedich-Ebert-Halle auf den HC Erlangen, der 7:7-Punkte auf dem Konto hat. Am Mikro muss Hallensprecher Thomas Stüber das „Geisterspiel“ meistern. Der HC Erlangen, am Samstag (20.30 Uhr) zu Gast in der Friedrich-Ebert-Halle, hat am Mittwoch in der Handball-Bundesliga so richtig für Furore gesorgt, den bisher so starken TVB Stuttgart entzaubert und mit 34:25 überraschend hoch bezwungen. Für die Eulen geht’s darum, ihr wahres Gesicht zu zeigen. Mit einer schwachen ersten Halbzeit in Nordhorn, als sie mit 7:15 ins Hintertreffen gerieten, brockten sie die 24:27-Niederlage selbst ein. „Wir können gut Handball spielen. Aber diese erste Halbzeit war einfach schlecht“, konstatiert Trainer Ben Matschke. „Ich erwarte, dass wir wieder eine andere Körperlichkeit in den Zweikämpfen in der Abwehr zeigen“, fordert Geschäftsführerin Lisa Heßler Einsatz von der ersten Minute an. Lisa Heßler: „Es geht für die Jungs darum, zu begreifen, dass es für uns in jedem Spiel um alles geht!“ Die Partie, live bei Sky und im Liveticker des Facebook-Kanals der Eulen, leiten Frederic Linker aus Recklinghausen und Sascha Schmidt aus Bochum.

