Ludwigshafen – BussinesCenter: Sparkasse Vorderpfalz erweitert Beratung und Service für gewerbliche Kunden

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Persönliche Beratung können gewerbliche Kunden der Sparkasse Vorderpfalz ab 16. November über ein zentrales “BussinesCenter” abrufen. Online oder per Telefon stehen Berater hier von Montag bis Freitag und von acht bis 20 Uhr durchgehend und mit einem breiten Leistungsspektrum zur Verfügung. “Damit lassen sich Zeit und Wege sparen”, beschreibt Vorstandsmitglied Ulli Sauer den zusätzlichen Nutzen für die Kunden.

“Mit dem BussinesCenter stellen wir unseren Kunden ein umfassendes Dienstleistungsangebot zur Verfügung, das den Kernbedarf der gewerblichen Kunden abbildet. Hier geht es beispielsweise um Kontoeröffnungen, Zahlungsverkehr und gewerbliche Kreditlinien, um Cash-Management und Rücklagenbildung, um Versicherungen wie die Betriebshaftpflicht, aber auch um private Vermögensangelegenheiten”, teilt Sauer mit. Auch bei Vorsorge-, Anlage- und Kreditprodukten unterstützt die neue Einheit ihre Kunden.

Nachfrage nach qualifizierter Beratung und Begleitung von Firmen nimmt zu

Sauer betont: “Unsere gewerblichen Kunden erwarten mehr denn je rasche Entscheidungen, schnelle Bearbeitungszeiten sowie einen Kundenservice, der sämtliche Konten und Geschäftsbeziehungen umfasst. Zudem möchten sie selbst entscheiden, auf welchem Weg und zu welchem Zeitpunkt sie mit uns in Kontakt treten – ob im FirmenCenter, der Geschäftsstelle, online oder per Telefon. Mit unserem BussinesCenter bauen wir die Zugangswege zu unserem Service- und Leistungsangebot nun auch für unsere gewerblichen Kunden weiter aus. Der neue Service verschafft unseren Kunden mehr Flexibilität bei der Erledigung ihrer Bankgeschäfte”.

Bildunterschrift: Ulli Sauer, Vorstandsmitglied der Sparkasse Vorderpfalz, betont: “Ab 16. November können gewerbliche Kunden ein breites Leistungsspektrum über unser BussinesCenter abrufen. Damit lassen sich Zeit und Wege sparen”.

Foto: Sparkasse Vorderpfalz

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Die Sparkasse Vorderpfalz ist mit einer Bilanzsumme von 5,4 Milliarden Euro die größte Sparkasse in Rheinland-Pfalz. Die Zufriedenheit ihrer Kunden ist für sie Maßstab und Antrieb zugleich. Deshalb kombiniert sie persönliche und digitale Services und ermöglicht dadurch einen umfassenden Zugang zu ihren Finanzdienstleistungen. Über die Sparkassen-App, ihre Webseite sparkasse-vorderpfalz.de, OnlineBanking und das KundenDialogCenter ist sie rund um die Uhr erreichbar.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht eine Sparkasse aus

Was gibt es schöneres, als Freude mit anderen zu teilen? Als öffentlich rechtliches Kreditinstitut gehört es zur unternehmerischen Identität der Sparkasse Vorderpfalz, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf Stiftungen mit einem Stiftungskapital von insgesamt über 20 Millionen Euro an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von über 1,2 Mio. Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis über 1.100 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet, die ohne ihre Unterstützung oftmals nicht zustande gekommen wären. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.