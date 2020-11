Ludwigshafen – Betrug und Diebstahl durch falsche Schornsteinfeger

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmorgen gegen 10:15 Uhr klingelten zwei Unbekannte bei einer Seniorin in der Sulzbacher Straße. Die unbekannten Männer gaben sich als Schornsteinfeger aus und teilten der Bewohnerin mit, dass der Schornstein am Haus repariert werden müsse. Die Seniorin fuhr zur Bank, um das geforderte Geld, mehrere tausend Euro, für die Reparatur zu holen und ließ die Männer im Haus. Die Täter nutzten die Zeit und entwendeten eine Münzsammlung und Parfüm. Dies bemerkte die Geschädigte jedoch erst später, als sie den Männern das Geld für die Reparatur übergeben hatte und diese weg waren. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Männer werden wir folgt beschrieben:

Person 1: männlich, mitte 30 Jahre alt, kräftige Statur, kurze schwarze Haare, bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzen Lederschuhe, schwarzem Pullover,

Person 2: männlich, mitte 30 Jahre alt, schlanke Statur, schwarzer Bart, trug eine Brille mit dunklem Gestell und dunkle Kleidung.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben oder hat verdächtige Fahrzeuge in der Sulzbacher Straße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .