Leimen – Betonmischmaschine von Baustelle gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag um 14.30 Uhr am Bahnübergang in der Grenzhöfer Straße wurde ein Radfahrer leicht verletzt, an einer Schranke entstand Sachschaden von ca. 18.000 Euro. Nach den bisherigen Unfallermittlungen umfuhren zunächst ein 31-jähriger Radfahrer und eine nachfolgenden 47-jährige Autofahrerin trotz bestehendem Rotlicht die geschlossene Halbschranke über den Bahnübergang in Richtung ... Mehr lesen »