Landau – Für Anmeldungen von Eheschließungen und Namensänderungen – Online-Terminvereinbarung ab 16. November auch beim Standesamt der Stadt Landau möglich

Mannheim-Rheinau/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein unbekannter Täter wollte am Donnerstagabend während der Anwesenheit des Bewohners in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Rheinau einbrechen. Während sich der Wohnungsinhaber in der Küche befand, bemerkte dieser gegen 18.45 Uhr Kratzgeräusche an seiner Wohnungstür. Durch den Türspion konnte er lediglich einen schwarzen Kapuzenpulli wahrnehmen. Er sprach die Person lautstark ... Mehr lesen »