Hockenheim – Ein etwas anderes Laternenfest im Friedrich-Fröbel-Kindergarten

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Traditionell wird St. Martin im Friedrich-Fröbel-Kindergarten mit allen Fami-lien im Alten Fahrerlager gefeiert. Da dies in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden konnte, machten sich die Erzieherinnen viele Gedanken, wie sie den Kindern dieses Jahr unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen ein schönes Martinsfest unter Corona-Bedingungen bereiten konnten. Dafür wurde in den Tagen zuvor im Bewegungsraum des Kindergartens ein abgedunkelter Sternen-Lichter-Weg mit anschließendem Schattenspiel an-geboten. Am Martinstag wurden vormittags in den Gruppen leckere Waffeln gebacken und gemeinsam gefrühstückt. Anschließend ging es zum Kinder-Kino, bei dem die Legende um den heiligen Martin erzählt und den Kindern die Freuden des Teilens vermittelt wurde.

An diesem Tag ließen sich die Kinder etwas früher abholen, um dann später in der Dämmerung in den Kindergarten zurück zu kehren. Das war für die Kinder ganz schön aufregend, im Dunkeln im Kindergarten zu sein! Es gab leckeren alkoholfreien Punsch und am Martinsfeuer wurden, gemäß der Hygieneregeln nach Gruppen getrennt, gemeinsam Lieder gesungen. Dann ging es los zum Laternenumzug. Die vielen schönen, selbst gebastel-ten Laternen tanzten in der Nacht. Es war für die Kinder und Erzieherinnen trotz der veränderten Umstände ein schönes und gelungenes Fest.